Una donna di 59 anni è morta in un incidente stradale a Biasca

Era una 59enne italiana residente in Canton Ticino la donna deceduta a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 13 luglio lungo via Chiasso, in direzione di Osogna, a Biasca.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i pompieri di Biasca, oltre ai soccorritori di Tre Valli Soccorso che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto che constatare il decesso della 59enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.