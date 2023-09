A Biasca una donna investita sulle strisce pedonali

Una donna di 57 anni è stata investita questa mattina, giovedì 14 settembre, a bianca mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ne dà notizia la Polizia Cantonale che ha ricostruito l’incidente.

Secondo la versione fornita dall’autorità di polizia, poco dopo le 08.30, una 74enne automobilista svizzera, domiciliata in Riviera, mentre percorreva via Bellinzona in direzione sud, ha urtato con la parte anteriore del veicolo una 57enne cittadina italiana pure domiciliata nella regione che stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure alla 57enne, l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, la donna ha riportato ferite di media gravità.