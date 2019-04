Incidente sulla A26, morto in ospedale un 60enne di Laveno

Non ce l’ha fatta Tiziano Berganton, un 60enne di Laveno Mombello rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla A26 mercoledì 23 aprile. L’uomo si è spento nell’ospedale di Vercelli, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime.

Berganton era alla guida un furgone ed era nei pressi del casello di Arona quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a bordo strada.

L’uomo era stato rianimato sul posto dai sanitari e poi era stato trasferito in codice rosso in ospedale, dove è deceduto.