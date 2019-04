Inri festeggia otto anni con “Tutto d’un fiato” di Bianco

Lunedì 1 Aprile, in occasione dell’anniversario dell’uscita del suo album d’esordio, il cantautore torinese Bianco pubblica “Tutto d’un fiato live”, disco nato dall’esperienza del recente tour che nell’intima ma coinvolgente formazione in duo ha riproposto in una chiave essenziale e raffinata i suoi cavalli di battaglia, ornati dagli interventi ai fiati del polistrumentista Stefano Piri Colosimo (Africa Unite e Bandacadabra) e arricchiti dallo struggente inedito Comete.

Otto tracce come gli otto anni che hanno segnato la storia di INRI e dello stesso BIANCO per fissare su disco una traccia del forte legame con il suo pubblico e ripercorrere la storia di un autore tra i più promettenti della nuova generazione.

«#tuttodunfiatolive è il frutto di un tour indimenticabile e necessario. Dopo anni di concerti con la band avevo voglia e necessità di tornare, in qualche modo, alle origini ricercando nelle canzoni l’essenza di me stesso e della mia musica. Per capire dove si vuole arrivare bisogna capire da dove si viene e uno spettacolo improntato su arrangiamenti semplici e pochissimi strumenti è stato utile per questa riflessione. Il mio amico e trombettista sublime Stefano Piri Colosimo mi ha aiutato a colorare le canzoni con i suoi vari strumenti a fiato e a sottolineare gli stati d’animo che queste esprimono.Durante il tour invernale ci siamo resi conto che il pubblico aveva voglia di portarsi a casa un pezzettino di quello che aveva visto e ascoltato live, e sinceramente non avevo mai vissuto una registrazione come un’esigenza del pubblico e non mia», racconta il cantautore Bianco.