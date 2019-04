“Insieme per Castiglione” presenta la lista ai cittadini

Venerdì 12 aprile, la lista Insieme per Castiglione che vede Giancarlo Frigeri come candidato sindaco, presenterà alla cittadinanza tutti i candidati che compongono la lista.

L’appuntamento è per le 21 al castello di Monteruzzo, dove Frigeri e Paolo Guerra presenteranno il gruppo che li affiancherà in questa campagna elettorale

«E’ proprio la presenza, che secondo noi fa la differenza tant’è che fa parte del nostro slogan, ad essere l’emblema di tutto il nostro gruppo – dichiara Frigeri – Noi per Castiglione ci siamo e vogliamo esserci ed è proprio questo che ci ha portato a condividere questa esperienza “Insieme per Castiglione”, volendo dar vita ad un gruppo che potesse unire chi ha già alle spalle una certa maturità amministrativa, con chi ha voglia di impegnarsi per il paese apportando competenze, qualità e idee nuove».

Per Guerra la serata di venerdì sarà davvero importante: «Già nelle scorse settimane i due candidati hanno avuto modo di incontrare cittadini, associazioni e commercianti, con una serie di appuntamenti nella sede di via Volta per approfondire tematiche importanti come la cultura, il sociale, il commercio e il futuro del centro storico. Venerdì è quindi invitata tutta la cittadinanza a conoscere personalmente le altre persone che insieme a Frigeri e Guerra compongono la lista.

«Venerdì sera ufficializzeremo la composizione del nostro gruppo – aggiunge Frigeri – Ci saranno persone che già si sono impegnate per il paese all’interno dell’amministrazione comunale, che hanno saputo dimostrare la loro presenza sul territorio e che ben conoscono la situazione del Comune: un bagaglio di esperienza che secondo me è fondamentale per andare ad amministrare Castiglione nei prossimi 5 anni. Ci sono poi nuove persone, che portano novità, idee e proposte al nostro gruppo, ognuno con competenze ed esperienze importanti nel territorio e a livello professionale, e che sono pronte insieme a noi ad impegnarsi “Insieme per Castiglione”».