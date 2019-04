Insieme per Sesto punta su Giancarlo Rossi

Insieme per Sesto si presenterà alle prossime elezioni amministrative con una lista propria guidata dal candidato Giancarlo Rossi.

Il gruppo, presente da decenni e impegnato a più livelli nella politica locale sestese, è al lavoro per portare «l’esperienza amministrativa e la conoscenza delle necessità della nostra cittadina, acquisite in più di vent’anni di impegno per i Sestesi. A ciò si aggiunge la presenza qualificante di volti nuovi che portano nuove competenze, rinnovato entusiasmo e proposte attuali. Primo fra tutti il nostro candidato sindaco Giancarlo Rossi di professione educatore professionale, presso amministrazione pubblica, che ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza maturata in ambito sociale dove ha avuto modo di affrontare problematiche connesse alla progettazione dei Servizi alla persona oltre ad interventi educativi».

«Insieme per Sesto – scrive il gruppo in una nota – dimostra dunque capacità di rinnovarsi nell’impegno civico, attenzione all’ambiente e alla realtà sestese, con uno sguardo che sa aprirsi alle nuove prospettive e risorse che ci vengono dall’Europa, senza dimenticare le radici profonde della nostra convivenza, che stanno nei valori della Costituzione e nella partecipazione democratica».