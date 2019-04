La comunità Passionista di Caravate è in festa

Festa grande nella casa di preghiera dei Padri Passionisti a Caravate che negli ultimi anni ha visto un rilancio della comunità spirituale e una presenza significativa sul territorio.

Il 25 aprile, nel santuario della Madonna del Sasso, alle ore 11 verrà celebrato un ringraziamento a Dio per i 60 anni di ordinazione sacerdotale di Padre Felice Milani e Padre Corrado Valvo.

Il gruppo di religiosi è fedele al carisma di San Paolo della Croce, che nel lontano 1700 aveva intuito che la causa di tutti i mali era la dimenticanza del gesto di amore di Gesù, verso gli uomini.

La comunità da diversi anni sta collaudando forme nuove di memoria della passione di Cristo e da anni propone cammini di fede che vanno dalla liturgia domenicale a percorsi per famiglie, discutendo di ordinari problemi di coppia e di educazione. Nella casa si tengono anche corsi ed esercizi spirituali.

“Essere profeti oggi richiede una inedita capacità di ascoltare ed accogliere i nuovi linguaggi della nostra società – racconta il superiore Padre Marcello Finazzi– non vuol dire prevedere il futuro e non vuol dire neanche, semplicemente vivere una vita cristiana proiettata verso il domani. Secondo i Passionisti, Profeta è colui che parla a nome di Dio nel mondo. Dono e amore del tutto gratuito e incondizionato”.

Padre Felice Milani, dopo gli studi di teologia e filosofia, ha ricoperto diversi incarichi sia come superiore di alcune case, tra le quali i Santi Giovanni e Paolo a Roma e sia come consigliere Provinciale. Nei difficili anni della contestazione tra il 1969 e il 1975 è anche stato direttore degli studenti di teologia.

Padre Corrado Valvo, dopo la sua laurea in psicologia, ha insegnato in una scuola statale della Brianza per tutta la vita, fino alla pensione. Instancabile, si è dedicato alla predicazione e in particolare alla confessione nelle parrocchie del milanese e nel santuario di Caravate.

Nei giorni dal 25 al 28 aprile 2019 il Ritiro dei Padri Passionisti Madonna del Sasso accoglie anche la seconda Assemblea Generale dei laici della Famiglia Passionista: un evento che riunisce laici e religiosi di tutta Italia, Francia e Portogallo.

La dimensione profetica del laico passionista del giorno d’oggi è il tema di questo raduno che ha la finalità di proporre uno scambio di esperienze che per il passionista si fondano sulla memoria della Passione di Cristo come “la più stupenda opera del Divino Amore”.

Il ritiro di Caravate, sempre ricco di proposte, aperto a varie forme di accoglienza e di iniziative (spirituali, culturali, formative), è stato scelto come luogo “ideale” per ospitare un incontro così speciale.