La Fanfara dei Bersaglieri apre il reclutamento 2019

«Ti piace la musica e vorresti avere la possibilita’ di vivere esperienze uniche ed irripetibili in gruppo? Se non sai suonare uno strumento, non è un problema! La fanfara da la possibilità, attraverso di imparare grazie ad un maestro di musica».

È l’appello della fanfara dei bersaglieri di Lonate Pozzolo, celebre istituzione che apre ora il reclutamento 2019 di nuovi allievi.

«Se ti piace la musica, la disciplina contattaci ai seguenti recapiti telefonici 340 9016516 Claudio 349 4022028 Tiziano potremo fornirti maggiori informazioni».

Maggiori info su www.fanfaralonate.net e sui canali Facebook, Instagram e Twitter