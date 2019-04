La Pro Patria torna a scuola

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Dopo “A scuola di Pro“, l’evento che ha portato gli studenti delle scuole elementari e medie al Pro Patria Museum per ascoltare e ammirare i cent’anni di storia del club, sono stati i giocatori ad andare a trovare le scuole.

Mercoledì 27 marzo e mercoledì 10 aprile, l’astronave biancoblu del mondo Pro Patria è atterrata alla Scuola Materna Sant’Anna di Busto Arsizio per far visita ai bambini dell’ultimo anno.

«Il primo incontro è stato conoscitivo – raccontano i giocatori -. Abbiamo illustrato ai piccoli qualche regola del calcio, parlato loro della nostra storica maglia, del nostro simbolo, il tigrotto, di quella che è la squadra della loro città. Entusiasti e sorridenti, gli alunni dell’asilo hanno realizzato disegni simpatici ed originali, prendendo spunto anche dai loro cartoni animati preferiti. Tutti a tema Pro Patria».

Dalla teoria alla pratica. I calciatori Matteo Battistini, Luca Bertoni, Niccolò Gucci e Ferdinando Mastroianni hanno lasciato lo “Speroni” per un giorno spostandosi sul campetto della “Sant’Anna”. Qualche rigore di riscaldamento, tifo scatenato e poi il gran finale con una partitella finita in parità.

Non poteva mancare la sorpresa conclusiva. Un regalino biancoblu per maestre e bambini da sfoggiare in occasione della partita di sabato tra Pro Patria e Virtus Entella. Nel settore Distinti, insieme ai propri genitori, i nuovi piccoli tigrottini potranno applaudire la Pro e colorare uno spicchio di Stadio con i loro fantastici disegni.