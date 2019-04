Pro Patria, Javorcic sfida l’Entella: “Vogliamo essere protagonisti”

La Pro Patria sta facendo un gran bel campionato ed è già sicura di prendere parte ai playoff. I tigrotti non vogliono però accontentarsi e in questo finale di campionato cercheranno di togliersi ancora qualche soddisfazione.

Ecco perché la gara in programma allo “Speroni” sabato 13 aprile (ore 16.30) contro la capolista Virtus Entella potrebbe essere l’occasione per aggiungere un’altra bella prestazione alla stagione.

In casa Pro Patria non saranno a disposizione Mario Santana e Filippo Ghioldi, alle prese con problemi fisici. Rientrerà invece tra i convocati Ansoumana Sane, che era stato assente per motivi personali.

Non vede l’ora di misurarsi con i primi della classe mister Ivan Javorcic: «Sarà una partita molto bella da giocare. Siamo nel finale di campionato, ci sono tante cose da decidere e noi vigliamo essere protagonisti. Sarà un bel pomeriggio di sport per Busto Arsizio; un anno fa non avevamo questa possibilità e giocare domani contro la capolista ci rende orgogliosi. Dopo essere sicuri della salvezza, poteva esserci un rilassamento, ma noi siamo sempre noi stessi, vogliamo fare le nostre cose e prepararci al meglio per vincere la prossima. Questa è la nostra filosofia».

L’Entella guida la classifica del Girone A con 66 punti, 4 in più del Piacenza. Il traguardo promozione è sempre più vicino per i ragazzi di mister Roberto Boscaglia, che hanno iniziato la stagione “di rincorsa”, iniziando dopo per la lunga questione riammissione. La formazione ligure è completa, solida in difesa e pericolosa in attacco.

Nella gara di andata la Pro Patria giocò un brutto scherzo all’Entella, espugnando Chiavari 1-0 grazie alla rete di Gucci. Chissà se sabato i tigrotti bisseranno il successo o subiranno la vendetta dei diavoletti neri.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire co gli hashtag #DirettaVn e #ProPatriaVirtusEntella sui social.