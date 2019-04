Pro Patria, allo “Speroni” arriva la capolista

La Pro Patria ha finalmente ritrovato il sorriso anche in trasferta grazie alla vittoria sul Gozzano e lunedì sera ha festeggiato anche la matematica qualificazione ai playoff a seguito della sconfitta del Novara contro l’Arezzo.

Sabato (13 aprile ore 16.30) allo “Speroni” arriverà la capolista del Girone A di Serie C. La Virtus Entella ha quattro punti di vantaggio sul Piacenza secondo e si sta avvicinando a conquistare il ritorno in Serie B.

La Pro Patria però non ha intenzione di rendere Busto Arsizio terra di conquista e proverà a mettere i bastoni tra le ruote dei ragazzi di mister Roberto Boscaglia. All’andata il gol di Gucci firmò il blitz tigrotto a Chiavari, chissà se anche questa volta la compattezza della squadra di mister Ivan Javorcic potrà essere un valido antidoto alla forza della prima della classe.

Per la super sfida di sabato, la società biancoblu comunica che sono aperte le prevendite dei tagliandi:

Aurora Pro Patria 1919 comunica modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – Virtus Entella, valevole per la Trentacinquesima Giornata del Campionato di Serie C 2018-2019.

La prevendita è aperta ufficialmente presso i punti vendita VIVATICKET: Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate. Sarà possibile acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio venerdì 12 aprile dalle 17.00 alle 19.00 e il giorno della gara, sabato 13 aprile, dalle 10.00 alle 12.00 e a partire dalle 14.30. PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNA TOP: 40 euro

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro RIDOTTO: 25 euro

TRIBUNA LATERALE: 20 euro RIDOTTO: 15 euro

POPOLARI COPERTI: 15 euro RIDOTTO: 12 euro

POPOLARI SCOPERTI: 10 euro RIDOTTO: 8 euro

I tagliandi per il SETTORE OSPITI potranno essere acquistati FINO ALLE ORE 19:00 DI VENERDI’ 12 APRILE (non il giorno della Gara).

La tifoseria ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di euro 10 + i diritti di prevendita, presso i seguenti punti vendita VIVATICKET:

Agenzia Viaggi Tigullio Marcone di Piazza Matteotti 21, Chiavari.

Metaldi Maurizio di Via Martiri della Liberazione 182, Chiavari.

Pro Loco Camogli di Via XX Settembre 33, Camogli.

Tabaccheria Quaiotti Patrizia di Piazza S. Antonio 4, Sestri Levante.