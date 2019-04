Dopo Los Angeles, Air Italy decolla anche per San Francisco

Decolla da Malpensa il nuovo volo diretto per San Francisco.

Lo opera Air Italy ed è un passaggio importante per Malpensa, perché apre una nuova rotta, per di più verso la città capitale mondiale della tecnologia, porta per la Silicon Valley e le sedi dei maggiori operatori dell’economia digitale, (senza dimenticare, comunque, il valore turistico della città del Golden Gate).

È anche una prova importante per Air Italy, che solo settimana scorsa ha aperto la rotta su Los Angeles, l’altra grande città della California, città globale che – con Hollywood – fa parte dell’immaginario mondiale sugli Usa. «Stiamo crescendo considerevolmente nel mercato Nord America, con l’incremento delle nostre frequenze settimanali totali a venti» ha detto, nell’occasione del lancio del volo su LAX, Rossen Dimitrov, amministratore delegato della compagnia.

«La nostra capacità per la summer 2019 prevede più di 200.000 posti e puntiamo a fattori di riempimento in linea con la scorsa estate, quando abbiamo superato la media del 90%, nei mesi di picco della stagione. Con lo sviluppo del nostro nuovo modello di hub a Milano Malpensa, stiamo già registrando sulle nostre rotte New York e Miami più del 50% dei clienti che volano con Air Italy dagli Stati Uniti, via Milano, a Roma, Napoli, Sicilia, Calabria e Sardegna – e ci aspettiamo che questa tendenza sia identica sulle nostre nuove rotte».

Nei dettagli, la rotta Milano-San Francisco è operata al martedì, mercoledì, giovedì, sabato e martedì. Da Malpensa si parte alle 13:35 e si arriva alle 17:10, da San Francisco verso l’Italia si parte alle 19:10, si arriva alle 16:05 (ora italiana, +1 giorno).