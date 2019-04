Massimiliano Russo sarà il candidato sindaco della lista “Fare Tradate”

Massimiliano Russo sarà il candidato Sindaco per “Fare Tradate”, così è stato deciso dopo una votazione fra i candidati della lista civica che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Maggio. «Sono molto contento ed orgoglioso di poter guidare questa nuova lista civica alle prossime elezioni – commenta Russo – soprattutto perché si tratta di un progetto innovativo realizzato da seri professionisti specializzati ed impegnati su diversi fronti: marketing, commercio, artigianato, amministrazione, sociale, ambiente, tutte menti pensanti che stanno lavorando su un programma per Tradate volto alla riqualificazione della città dopo avere superato le problematiche urgenti di questi anni, grazie ad una serie di lavori che l’hanno riportata ad uno stato di normalità che era venuto a mancare».

«Ora però bisogna pensare a dare nuova vita al centro riqualificandone la piazza, creare eventi di aggregazione fra cittadini, eliminare barriere architettoniche, aiutare i giovani a costruire il proprio futuro senza essere costretti a cercare fortuna fuori dal territorio, evitare nuove speculazioni edilizie e prendere seri provvedimenti per risolvere le criticità quali il centro commerciale della Fornace, il controllo sullo stato dell’ospedale, migliorare la qualità dell’ambiente senza dimenticare la sicurezza e il rilancio del commercio ora in uno stato vegetativo. Come avete avuto di conoscermi in questi anni, sono una persona seria che persegue i propri obiettivi e credo che i candidati della lista FARE Tradate siano una bellissima espressione del meglio presente sul territorio, seri, onesti e competenti. siamo pronti per FARE la differenza».