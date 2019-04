A Meride si inaugura la Terrazza della Val Mara

Progettata dalla Fondazione del Monte San Giorgio e realizzata grazie al sostegno dell’Ufficio Federale dell’Ambiente e dell’Ente Regionale di Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, la Terrazza della Val Mara sarà inaugurata sabato 13 aprile a partire dalle ore 15.00.

Situata a pochi passi dal villaggio di Meride e dal Museo dei Fossili del Monte San Giorgio (luogo dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2003), la Terrazza offre una vista spettacolare sull’imponente falesia rocciosa del Calcare di Meride ed è stata pensata come una sorta di aula didattica nel bosco dove scoprire la paleontologia e la geologia attraverso numerosi contenuti formativi.

Questi ultimi, proposti in italiano, tedesco ed in inglese, comprendono pannelli didattici e vedutistici, binocoli, calchi di fossili, piramidi in pietra, modelli di fossili e ricostruzioni dell’ambiente del Triassico Medio, 239.000.000 di anni fa, quando la Val Mara era un bacino marino subtropicale.

IL PROGRAMMA

Ore 15.00 – Benvenuto della Fondazione presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio

Ore 15.15 – Benvenuto delle autorità presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio

Ore 16.00 – Taglio del nastro in Località Val Mara (10 minuti a piedi da Meride in direzione Serpiano)

Ore 16.15 – Presentazione tecnica e scientifica in Località Val Mara

Ore 17.00 – Aperitivo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio

Ulteriori informazioni

Email: info@montesangiorgio.org

Tel.: 091 640 00 80

