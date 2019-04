“Molinari e Alagna si candidano con Marco Magrini”

Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista Cuveglio al Centro che sostiene il candidato sindaco Marco Magrini

In questi mesi la lista Cuveglio al Centro é riuscita a coinvolgere tante energie e disponibilità che hanno deciso di mettersi in gioco in un progetto realmente civico e costruito intorno alla persona. Tanti giovani e tante donne, portatori di freschezza e novità, ma anche personalità che giá conoscono la macchina comunale. Un riuscito mix tra entusiasmo ed esperienza, unito non da bandiere di partito ma dall’amore per Cuveglio. Oggi infatti presentiamo due candidati che hanno deciso di mettere a disposizione la loro conoscenza del Comune e del territorio: Maurizio Molinari e Nicolò Alagna.

Maurizio Molinari, 58 anni, sposato con due figli. Geometra libero professionista dal 1984. Ha maturato esperienza amministrativa sia a Cuveglio, tre mandati come consigliere comunale dove si è sempre occupato di edilizia privata e industriale, che a Laveno Mombello dove da quattro anni è membro della commissione paesaggistica.

“Il nuovo Piano di governo del territorio – dichiara Maurizio Molinari – dovrà occuparsi di migliorare l’organizzazione del territorio, di valorizzare le sue opportunità e di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche. Nei nuclei storici come nelle frazioni. Prioritari saranno poi la valorizzazione del patrimonio comunale, asilo e alle scuole su tutti”.

“Il nostro obiettivo – conclude Molinari – sarà quello di andare incontro alle esigenze delle famiglie, agevolando gli adeguamenti e gli ampliamenti necessari delle abitazioni, la loro riqualificazione energetica e la dotazione degli altri spazi necessari (box, accessori, manufatti da giardino, ecc…) nel rispetto della sostenibilità ambientale e dei caratteri del nostro territorio”

Nicolò Alagna, 63 anni, da quarantanni piccolo imprenditore e commerciante. Da dieci anni in amministrazione comunale, prima con il ruolo di assessore e poi come capogruppo di minoranza. Lo ha convinto a rimettersi in gioco ancora una volta la passione per il territorio. Mette a disposizione del nuovo gruppo “Cuveglio al Centro” la sua esperienza di vita e di amministratore pubblico.

“Cuveglio al Centro ha l’obiettivo di potenziare la rete commerciale creando una serie di servizi legati allo sviluppo del territorio, dello sport e delle attività culturali – dichiara Alagna – Vogliamo che tutte le piccole, medie imprese e le realtà artigianali presenti sul territorio possano crescere per poter offrire al cittadino prodotti e servizi completi. Vogliamo essere al fianco, ogni giorno, dei nostri commercianti – conclude Alagna – per superare ogni burocrazia e supportarli nell’adesione ai bandi per ottenere risorse per gli investimenti”.