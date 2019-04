“Nel blu ti troverò”, in mostra i dipinti di Paolo Collini

Domenica 28 aprile alle ore 18 presso la sala Mostre all’interno del Comune di Besozzo, in via Mazzini 4 s si terrà l’inaugurazione della Mostra dei dipinti di Paolo Collini “Nel blu ti troverò”, patrocinata dl Comune di Besozzo e dalla Provincia di Varese. Nel corso dell’inaugurazione, ci sarà un momento musicale a cura del trio Reverie, con la pianista Sara Galbiati, Chiara Brusa al flauto e la soprano Carolina Facchi.

Paolo Collini è nato a Milano. Formatosi sulle orme dei grandi maestri metafisici e surrealisti, elabora rapidamente una personalissima poetica tra il visionario e un romanticismo postmoderno. A partire dagli anni Ottanta il suo percorso è tangente alla corrente pittorica del “Citazionismo“, sviluppando enigmi e simbologie ammiccanti ad un classicismo contemporaneo. Apprezzato in Italia conquista anche l’interesse del collezionismo europeo e in particolare quello tedesco virando la sua ricerca in direzione di atmosfere più rarefatte e nordiche. Le acque e il cielo diventano i luoghi ideali e di elezione delle sue composizioni. Durante gli anni Novanta più intenso si fa il suo interesse per un erotismo impalpabile ed oscuro, onirico e notturno. Con il nuovo millennio il teatro della sua ricerca è la città e la periferia che diventano attraverso frammenti di immagini l’occasione per osservare in maniera analitica l’individuo e ciò che lo circonda, in bilico tra quotidianità e fantasia.

Alla usuale tecnica degli olii su tela accosta talvolta immagini digitali per far dialogare diverse possibilità estetiche, creando grandi spazi dove convivono aspirazioni e utopie. Invitato a numerose manifestazioni d’arte pubbliche e private tra le quali alla Biennale di Venezia, ha esposto in più di novanta mostre personali in Italia e all’estero.

Tra le pubblicazioni dedicategli si ricordano le monografie: “Magie antelucane di Collini” di Riccardo Barletta ( Ed.Ghirlandina- Modena 1984), “L’enigma della nostalgia” di Mario De Micheli (Ed. Mondadori-Milano 1991) , “Dimore dell’invisibile” di Luciano Caprile (Ed. Vinciana-Milano 2000) e “Paolo Collini” di Mauro Carrera ( MUP Editore, Parma 2015). Vive a Milano e Londra. La mostra sarà aperta al pubblico sabato e domenica fino al 12 maggio, con orario 10-12,30 e 15.30-19.00.