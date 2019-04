Nuova collaborazione per l’estate dei bimbi tra l’oratorio feriale e il campo estivo comunale

Dopo la sperimentazione riuscita dello scorso anno il Comune e la parrocchia di Albizzate stringono una nuova collaborazione per l’estate dei bambini che coprirà 10 settimane, dal 10 giugno al 6 settembre, con una pausa durante il mese di agosto.

L’accordo è stato presentato dal sindaco Mirko Zorzo, accompagnato dal consigliere Cinzia Trombino, insieme a Don Mario e consiste in una calendarizzazione dell’oratorio feriale e del Centro Ricreativo Estivo in modo da coprire il servizio per i bambini per quasi tutta l’estate.

Nello specifico l’oratorio feriale si svolgerà per sei settimane dal 10 giugno al 19 luglio, coprendo attività per tutto l’arco della giornata, mentre il Crea del Comune si svolgerà dal 22 luglio al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre.

«Visto che l’oratorio fornisce già un servizio importante per tutti i bambini così come ha sempre fatto il campo estivo organizzato dal Comune – ha spiegato il sindaco Zorzo – anche quest’anno abbiamo scelto di unire gli sforzi e integrare le due iniziative». Nell’accordo è previsto un contributo comunale alla Parrocchia di circa 4mila per garantire il servizio durante tutto l’arco della giornata.

«Quest’anno il tema dell’oratorio feriale sarà “Bella storia” – racconta Don Mario -. Siamo molto contenti di offrire questo servizio e ancor di più di farlo attraverso i tanti volontari che ogni estate donano il proprio tempo e il proprio impegno per gli altri. In oratorio ci sono circa un’ottantina di volontari che anche quest’anno organizzeranno le attività per i bambini, prepareranno da mangiare e parteciperanno alle gite. È un’occasione per tutti e, come sempre, tengo a precisare che oratorio è aperto e accogliente verso tutti i bambini».

Le iscrizioni per l’oratorio estivo sono aperte a partire dal 26 maggio, quelle del campo estivo comunale da 3 giugno.