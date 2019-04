Perché è importante progettare bene le camerette per bambini

I bambini oggi fanno presto a crescere e superati i loro primi anni di vita iniziano a chiedere alla propria mamma e al proprio papà spazi della casa tutti loro, dove possano acquisire già una sorta di indipendenza. Questo spazio è indubbiamente la cameretta, luogo dove i bambini dormono, studiano e giocano con gli amici. Ai fini della crescita fisica e spirituale dei bambini, la cameretta dovrebbe essere progettata ad hoc, con spazi studiati in base alle esigenze di ogni singolo bambino.

Sono molti, infatti, gli elementi da tenere ben in considerazione quando si tratta di creare uno spazio vivibile e luminoso ai bambini che sia arredato anche con gusto e design, in modo che questi non debbano “vergognarsi” della propria camera alle porte dell’adolescenza. Per questa ragione è importante progettare camerette che siano modificabili nel tempo e che siano anche “modulari” in modo da poter rimuovere qualche pannello e sostituirlo con qualcosa di più serio, oppure di poter cambiare il colore e la disposizione di alcuni elementi dell’arredo.

Il bambino che prende parte a questo processo di cambiamento che riguarda i suoi spazi sarà sicuramente molto più educato ai cambiamenti in futuro e dotato di una certa elasticità mentale. Un dettaglio nella progettazione delle camerette che non può e non deve mai mancare è sicuramente quello della sicurezza. Una cameretta che non abbia punti critici per la sicurezza può essere anche vissuta in autonomia dai bambini senza la costante preoccupazione dei genitori. È quindi importante non badare a spese quando si tratta di mettere in sicurezza ogni spazio della cameretta.

Come funziona la progettazione delle camerette?

La progettazione personalizzata degli arredi per la camera di bambini e ragazzi prevede diversi step. Il primo è quello di spiegare al designer o all’arredatore professionista tutte le proprie esigenze. È possibile anche portare qualche schizzo sull’immagine futura che dovrebbe avere la cameretta. Si può anche ispirarsi a modelli già esistenti. Una vastissima gallery di camere per ragazzi la possiamo vedere sul portale della cameretta Camerette per Bambini, un sito completo che mostra il meglio dell’arredo made in Italy dell’ambiente cameretta.

Quando il designer realizzerà una proposta concreta correlata da progetto, da misure e da un modellino in 3D, si potranno scegliere tutti i dettagli estetici più importanti: dai colori, alle sfumature, ad eventuali disegni sui mobili. Si può scegliere anche il modello di alcuni complementi d’arredo come i lampadari, le luci e le illuminazioni in generale.

Il servizio di progettazione camerette, sempre più apprezzato dagli italiani, è disponibile in diversi punti vendita in tutta la penisola. Tra i punti vendita più specializzati presenti in Lombardia ci sono certamente i due negozi di Fabbrica Camerette, che si trovano in Brianza, a Veduggio e vicino a Milano, Cernusco Sul Naviglio. La Lombardia è una zona in cui, per la densità di popolazione, le case sono sempre più piccole e nell’arredo quindi serve sempre di più un progetto funzionale e salvaspazio, proprio quello in cui sono specializzati gli architetti di Fabbrica Camerette.