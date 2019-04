Pino Bravin presenta la sua nuova raccolta di poesie

Giovedì 11 aprile alle ore 21, alla libreria Nuova Terra di via Giolitti a Legnano, Pino Bravin presenta la sua nuova raccolta intitolata semplicemente Poesie, che inaugura la collana Versi Nomadi della casa editrice cooperativa legnanese La mano.

La scrittura di Bravin nasce in versi ma l’avevamo lasciato con la raccolta di racconti Di terra, di lago di fieno, pubblicata dalla Memoria del mondo di Magenta nel 2017. Un ritorno dunque su antiche piste, ai lati delle quali scolpire segni che marchino il tempo, specialmente in tempi duri come i nostri. E in questo Pino è maestro: con poche parole, ma con voce chiara e inequivocabile, sa portarci in alto pur confrontandosi con le miserie, i dolori del mondo. Lasciando talvolta, qua e là, svolazzi di un’ironia che riesce a far sorridere. Sentimenti, emozioni che ben ha saputo cogliere nella copertina la pittrice Paola Anton Vasquez.

Il testi, rocciosi e incisivi, come sempre alieni al superfluo, sono affiancati dalle foto (rigorosamente in bianco e nero) dell’amico fotografo Daniele Levis Pelusi, che sarà presente alla serata legnanese insieme a Luciano Mastellari, che leggerà alcuni brani, con l’accompagnamento di Daniel Ciobanu, virtuoso violista rumeno che studia al Conservatorio di Milano.

Ma lasciamo che sia lo stesso autore a parlarci della sua poetica, con le parole dell’introduzione: “Nel recensire una poesia con la quale avevo partecipato a un concorso il critico (donna) diceva, richiamando due poeti del passato, che se una mano è armoniosa non ha bisogno di particolari ornamenti e che i versi devono essere spogliati di ogni orpello barocco, di aggettivi e di avverbi che anziché abbellirli e rafforzarli li appesantiscono e indeboliscono. Definiva, poi, ‘scarnificata’ la mia scrittura e ‘espressione di una eccellente consapevolezza poetica’ la mia scelta stilistica. Che io meriti o meno questi apprezzamenti, sarete voi a giudicare, ma una cosa è certa, il compito più difficile per chi scrive versi è denudare la parola e farla vivere della sua essenzialità. È quello che io cerco di fare.”

E Stefano Calzolari, nella nota dell’editore, ci racconta come è nata l’idea di questo libro: “Con la raccolta di Pino Bravin le Edizioni La Mano pubblicano il loro il primo inedito di poesie. In una veste editoriale di pregio, rilegata e cucita a mano e realizzata con carta riciclata e cartoni destinati al macero, le Edizioni La Mano arricchiscono così il loro catalogo.

Ed è proprio Poesie il titolo scelto per questi versi tanto raffinati nella la loro semplicità quanto profondi nel loro messaggio. Poesie con una potenza descrittiva rara in cui alla parola, priva di qualsiasi tipo di artificio, viene lasciato campo aperto esprimendosi in tutta la sua più pura concretezza. A impreziosire ulteriormente il volume contribuiscono una serie di fotografie, una per ogni poesia, che assieme ai versi accompagnano il lettore in un percorso unico e intenso.”