“Posa della prima pietra” del chiosco al Parco Bassetti

Inserito nello spazio verde più prestigioso e amato della città di Gallarate, nasce il chiosco bar del Parco Bassetti.

Un’opera tanto attesa (anche perché votata dai cittadini) che alla fine si è deciso per una vera cerimonia di “posa della prima pietra”. E non suoni troppo retorica, considerato che i tempi sono stati un po’ da grande opera: ben tre anni per passare dalla decisione – presa dai cittadini attraverso il voto al bilancio partecipato 2015 – alla realizzazione. In mezzo, i vari passaggi burocratici in ambito comunale e un doppio passaggio alla Commissione Paesaggio, che valuta l’inserimento ambientale di ogni intervento.

Ora ci vorranno centoventi giorni per completare il cantiere, poi sarà affidato a un gestore, che sarà scelto mediante bando. «Speriamo che possa entrare in funzione entro la fine dell’estate» sintetizza il sindaco Andrea Cassani, fatti i conti sul numero di giorni insieme all’assessore Sandro Rech. Il gestore dovrà farsi carico anche del servizio di guardiania, di apertura e chiusura dei cancelli del parco.

Il render del chiosco secondo il progetto

La cerimonia ha visto Cassani impegnato con cazzuola e malta, con casco il testa e guanti da lavoro (un po’ a disagio: «Mi sento Berlusconi presidente operaio»), visto che comunque risulta un cantiere aperto. Insieme a Cassano hanno partecipato la giunta comunale e i consiglieri comunali di maggioranza Niccolò Postizzi e di minoranza Matelda Crespi.