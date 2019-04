Precipita dal Pizzo Rotondo, muore alpinista

Grave incidente questa mattina, sabato 20 aprile, in Canton Ticino. Poco prima di mezzogiorno un alpinista, di cui è in corso l’identificazione, per cause che l’inchiesta dovrà appurare, nella discesa dal culmine del Pizzo Rotondo è caduto nel vuoto morendo sul colpo. L’incidente, spiega la polizia cantonale, è avvenuto in Valle Bedretto.

La caduta è stata notata da alcuni escursionisti che si trovavano in zona ed hanno immediatamente avvisato la Rega.

L’uomo era in gita da solo. Sul posto per il recupero della salma è intervenuto un equipaggio della Rega che ha trasportato l’infortunato al centro manutenzione di Airolo per i primi rilievi del caso.