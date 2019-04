“Progetto Binda 2019”, un anno in sella tra classiche e novità

Nel nuovo Info Point della in Camera di Commercio di Varese, la Società Ciclistica Alfredo Binda ha presentato il “Progetto Binda 2019” che racchiude tutti gli eventi che la società del presidente Renzo Oldani organizza per questa nuova e già entusiasmante stagione sportiva.

Il “Progetto Binda 2019” prenderà ufficialmente il via domenica 28 aprile con la Piccola Tre Valli Varesine, giunta alla sua 43° edizione che vedrà in gara circa 150 ragazzi tra i 15 e i 16 anni. La tradizionale gara è valevole come 3° prova del Giro della Provincia e trofeo Comune di Bisuschio. Il percorso prevede 6 giri di un circuito che, partendo alle 9:30 da Bisuschio toccherà Besano, Porto Ceresio e Cuasso al Monte per concludersi nuovamente a Bisuschio intorno alle 11:00. In occasione del 3°, 4° e 5° giro ci sarà il Gran premio della Montagna “Memorial Federico Allegro” mentre al 3° giro sarà posizionato il traguardo volante patrocinato dal Comune di Porto Ceresio.

Domenica 5 maggio si correrà in salita con la Cronoscalata Internazionale Brusimpiano – Madonna di Ardena. La manifestazione benefica organizzata grazie a “Gli Amici del Cuvignone” è nata con scopi sociali e in particolare con l’intento di contribuire ai lavori di restauro del Santuario di Ardena, a sostenere l’associazione Banco Di Solidarietà Alimentare Non Solo Pane e per sostenere le spese necessarie agli studi di Daniele Bonanni, futuro sacerdote.

Dopo il grande successo della prima edizione, torna domenica 19 maggio il 2° Trofeo Comune di Besozzo per la categoria giovanissimi. Co-organizzatore dell’evento il Comune di Besozzo. Un circuito cittadino di 1 chilometro che vedrà sfidarsi oltre 200 giovani dai 7 ai 12 anni. Ritrovo e partenza alle 14:30 al Teatro Duse.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre si riaccenderanno, invece, i riflettori internazionali per la 4° Gran Fondo Tre Valli Varesine – UCI GRAN FONDO WORLD SERIES prova valida per la qualificazione al Campionato del Mondo di Gran Fondo 2020 che grazie soprattutto alla bellezza paesaggistica del nostro territorio, alla buona organizzazione logistica e alla grande grande attenzione per la sicurezza dei ciclisti è entrata a pieno titolo nel novero delle Gran Fondo più partecipate e apprezzate d’Italia. Confermato il percorso Mondiale di 130 chilometri per 1993 metri di dislivello attraversando 34 Comuni della provincia.

L’ormai celebre Race Village di piazza Repubblica ospiterà le iscrizioni, il villaggio commerciale, le attività collaterali e il famoso Pasta Party organizzato grazie al supporto di Tigros e ai bravi allievi dell’Istituto Falcone di Gallarate. Per l’occasione, la Società Sportiva Campus Varese Runners domenica 6 ottobre, organizzerà al termine della partenza dei ciclisti della Gran Fondo la prima “Varese Green Race” che prevede una corsa competitiva e non competitiva di 10 chilometri e una camminata di 5 chilometri a passo libero per le famiglie nel cuore della città di Varese alla scoperta delle sue bellezze.

A concludere il “Progetto Binda 2019”, martedì 8 ottobre, la 99° edizione della Tre Valli Varesine, prova del calendario UCI Europe Tour categoria 1.HC, con partenza dalla Città di Saronno e arrivo in via Sacco a Varese. La Tre Valli è un appuntamento internazionale di grande rilievo sportivo, storico e culturale del nostro territorio con una fondamentale importanza mediatica grazie alla diretta televisiva e alla trasmissione su Eurosport che ogni anno porta le immagini della provincia di Varese in oltre 100 Paesi del Mondo.

L’edizione 2019 del Progetto Binda ha voluto dare ancora più spazio agli eventi con finalità sociali. Ecco allora confermato il sodalizio in occasione della 99° Tre Valli Varesine con la Fondazione Renato Piatti onlus che quest’anno, guidati dal Direttore Generale Michele Imperiali, propone il 5° Fondazione Piatti Bike Challenge: pedaliamo insieme per costruire a Besozzo il Nuovo Presidio Socio Sanitario integrato per la presa in carico delle persone con disabilità diversificate e autismo (Progetto PreSSD).

Per il primo anno la Società Ciclistica Alfredo Binda supporterà anche il Centro Gulliver di Don Barban che ha quale missione la volontà di essere un polo di recupero per persone affette da dipendenze e di aiuto alle loro famiglie, comprendendo oggi anche la cura di malati psichiatrici.

Infine è in programma all’inizio dell’estate anche una gara organizzata in collaborazione con il Lions Club Varese Insubria sempre con finalità sociali a vantaggio delle persone più bisognose di aiuto della nostra provincia.