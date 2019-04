Il romanzo a fumetti che aiuta i bambini con autismo

Non solo luci blu a sostegno dei bambini affetti da autismo. Continua sino a fine mese l’iniziativa promossa da Fondazione Renato Piatti che propone l’acquisto online del romanzo a fumetti “Le piccole vittorie” di Yvon Roy edito da White Star Edizioni: per ogni libro acquistato la Onlus riceverà 3 euro a sostegno dei progetti destinati ai bambini con questa diagnosi.

Nel libro l’autore canadese racconta la sua storia personale: come dire al proprio figlio tanto atteso che è il più formidabile dei bambini malgrado l’inaspettata diagnosi: autismo, disturbi psicomotori, disadattamento sociale. Così, rivolgendosi a tutti i genitori, Yvon Roy svela una magnifica e illuminante testimonianza di come la sfida più grande sia amare senza condizioni e senza debolezza il figlio che gli è stato donato.

La lotta intrapresa da un padre, rimasto unito alla moglie malgrado la separazione, per trasformare insieme una disfatta annunciata in tante formidabili piccole vittorie.

Un libro che è una sorpresa e che fa bene a chi lo legge e anche ai bambini con autismo di Fondazione Piatti che riceverà una donazione di 3€ per ogni copia venduta..

Per l’acquisto è necessario registrarsi a questo link e, inserendo il codice “PIATTI2019” nello spazio “Convenzione”, si riceverà uno sconto immediato del 10% sul prezzo di copertina.