Ragazza salvata dalle acque dell’Olona a Olgiate

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso nella mattinata di oggi, sabato 27 aprile, è stato decisivo per una donna di 33 anni caduta nel fiume a Olgiate Olona.

La giovane donna, la cui identità non è stata rivelata ma che sembra fosse già nota alle autorità per situazioni simili, è stata salvata dalle acque in via Isonzo, all’altezza del ponte sul fiume Olona, in un’operazione che ha visto coinvolti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L’allarme è stato dato poco dopo le 9, la giovane è stata recuperata dai vigili del fuoco e dopo il recupero è stata affidata alle cure del 118, che, eseguiti i primi medicamenti, l’ha trasportata all’ospedale di Busto Arsizio in codice giallo.