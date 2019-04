Scippo a Rancate: chi ha visto contatti la Polizia Cantonale

Una donne scippata a Rancate, nel Mendrisiotto, in pieno giorno. La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 14 in via Vela a Rancate c’è stato uno scippo.

L’autore, a bordo di una motocicletta e proveniente da dietro, ha sfilato lo zainetto dalla spalla di una 51enne domiciliata nel Mendrisiotto che stava camminando sul marciapiede.

L’uomo è quindi scappato in direzione per poi dirigersi verso la Posta. La vittima non ha riportato ferite. I connotati dell’autore sono i seguenti: uomo, indossava il casco nero con visiera nera, vestiva giacca nera e pantaloni scuri.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti in zona sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.