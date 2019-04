Seicento kg di droga dalla Spagna, maxisequestro dei carabinieri

Nel pomeriggio di ieri (venerdì) un intervento mirato dei carabinieri del Nucleo investigativo di Novara ha portato all’arresto di sei persone (quattro uomini giunti dalla Spagna e due novaresi), sorpresi mentre stavano scaricando un autoarticolato, appena arrivato dal paese iberico, a bordo del quale sono stati trovati e sequestrati 460 chilogrammi di marijuana ed 89 di hashish che dovevano essere stivati in un garage del quartiere Sant’agabio di Novara.

La droga ha un valore stimato di oltre 600.000 euro ed avrebbe consentito un guadagno finale di almeno tre volte la cifra iniziale.

In settima una persona è stata poi arrestata in flagranza di reato, durante le conseguenti perquisizioni domiciliari, poiche’ trovata in possesso di 40.000 euro in banconote false da 50 euro.