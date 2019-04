Si è spento l’architetto Edo Ciotti

Si è spento all’età di 69 anni Edo Ciotti. L’architetto varesino, residente a Casciago, è morto in Ospedale nella mattina di ieri, domenica 31 marzo, dove era ricoverato. Molto conosciuto in città, era fratello di Paolo, ex assessore del comune di Casciago e progettista dei lavori del nuovo ospedale varesino e di Gianfranca. La recita del Santo Rosario sarà mercoledì 3 aprile alle ore 20:30 in Chiesa mentre il funerale si terrà giovedì 4 aprile, alle 15 alla Chiesa Parrocchiale di Casciago.