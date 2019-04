Simone Barlaam da record

(Foto Facebook – FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico)

Simone Barlamm entra nella storia. Nel corso delle Wolrd Series che si stanno svolgendo a Indianapolis, l’atleta milanese della Polha Varese è stato il primo al mondo a scendere sotto i 25 secondi nei 50 metri stile libero.

Barlaam, allenato da Massimiliano Tosin, ha chiuso la gara con il tempo di 24″63 che vale il nuovo record del mondo.

Non contento, Simone ha anche conquistato il record europeo nei 100 dorso.

Queste le parole di Barlaam riportate dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico: «Ero sicuro fin dal mattino di fare questo record, mi sentivo molto bene, sapevo però di poter far meglio e sono riuscito a realizzare quanto auspicato. Quest’anno avrò la maturità e non mi sto allenando come vorrei, ma vedere questo risultato è una grandissima soddisfazione. Questo a significare che il lavoro che sto facendo con il mio allenatore, Max Tosin, sta andando nella direzione giusta. Mi ha fatto molto piacere mettere a segno questo primato soprattutto perché a vedermi c’era mio papà e i miei parenti americani che sono venuti sia dalla Florida che dal New Jersey».