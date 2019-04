Spaccio in piazza Repubblica, due denunce

L’acquirente chiede. Il venditore dà. Sono le modalità, però, a rendere spesso impossibile cogliere in flagranza lo spaccio di droga.

Ma quando lo spaccio avviene “alla luce del sole” in pieno centro e sotto gli occhi più che esperti dell’Antidroga e delle Volanti, allora ecco che scattano le manette.

È quanto accaduto nella giornata di ieri quando personale delle Volanti della Questura hanno denunciato in stato di libertà due cittadini del Gambia, entrambi del 1995 (immagine di repertorio).

Erano le ore 14.00 circa, quando gli agenti dell’UPGSP, in zona Piazza Repubblica di Varese, hanno notato un ragazzo italiano I. L. 32 anni di Castiglione Olona, già noto alle forze dell’ordine, in quanto pluripregiudicato, che si avvicinava a due individui entrambi cittadini stranieri.

Dopo una breve discussione, gli agenti notavano che uno dei due stranieri raccoglieva un sacchetto di plastica, occultato nel terreno sotto il fogliame, dal quale estraeva un piccolo involucro di colore bianco, che veniva consegnato al cittadino italiano, a seguito di consegna di una somma di denaro.

I poliziotti hanno controllato l’acquirente italiano, ed una volta appurato che si trattava di sostanza stupefacente di tipo marijuana, procedevano al fermo dei due cittadini gambiani.

Sottoposti a perquisizione, veniva trovato all’interno del portafoglio di uno dei due soggetti la somma di denaro frutto della cessione e contestualmente veniva recuperato il sacchetto di plastica precedentemente occultato, contenente circa 6 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in ulteriori quattro dosi.

Si procedeva pertanto ad identificare i due cittadini stranieri, S. M. e J. M. entrambi del 1995 in Gambia, risultati richiedenti asilo politico e veniva redatto a loro carico verbale di sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta e delle somme di denaro indebitamente percepite.

Entrambi i venditori sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 in concorso