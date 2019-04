Svizzera alle urne per le elezioni cantonali

Si stanno per aprire le urne in Svizzera con la tornata per le elezioni cantonali. Nel vicino canton Ticino questo significa che domenica 7 aprile i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i 5 membri del Consiglio di Stato (Governo) e i 90 membri del Gran Consiglio (Parlamento) per la legislatura 2019-2023.

L’elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio avviene in un unico circondario costituito dall’intero Cantone e le elezioni si svolgono con il sistema di voto proporzionale.

Il Consiglio di Stato composto da 5 membri è il Governo del Canton Ticino e detiene il potere esecutivo, applica le leggi, dirige l’amministrazione cantonale e amministra le finanze del Cantone.

Il Gran Consiglio è il Parlamento del Canton Ticino e detiene il potere legislativo, fa le leggi, decide come finanziare le spese e approva i conti del Cantone.