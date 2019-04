Un premio per l’arte open air

l’Associazione Culturale Parentesi, attiva da anni nella promozione di eventi culturali, formativi e ricreativi, ha organizzato per martedì 2 aprile 2019, alle 18, presso la sua sede allo Spazio Lavit di via Uberti, 42 in Varese, la presentazione della prima edizione del Premio d’Arte Open-Air Parentesi.

Durante l’incontro, pensato per i giornalisti, per gli artisti, per i professori di scuole d’arte e per tutti gli interessati, verranno presentate le finalità del Premio, le modalità di partecipazione e la tempistica.

Il premio, che ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese, è sponsorizzato dalla Agricola Home&Garden e gode della collaborazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.