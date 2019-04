Viaggiare come turista in USA con l’ESTA: documenti necessari e procedure

Oltre al passaporto elettronico, per viaggiare negli Stati uniti occorre solitamente disporre di un visto, il quale autorizza il viaggiatore ad entrare nel Paese per un determinato periodo di tempo.

Tuttavia, essendo l’ottenimento del visto un processo burocratico che può risultare molto lungo e complesso, dal 2009 il Governo americano ha creato un permesso alternativo al visto, che autorizza l’ingresso sul suolo d’oltreoceano per un periodo inferiore ai 90 giorni.

Questo tipo di autorizzazione al viaggio prende il nome di ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ed è una procedura totalmente informatizzata, alla quale chiunque sia interessato a sbarcare negli USA può accedere via internet.

Qual è lo scopo di questa particolare autorizzazione?

Attraverso l’ESTA gli Stati Uniti possono pre-filtrare le richieste d’ingresso nel loro paese, mantenendo gli elevati standard di sicurezza, che dopo i tragici eventi seguiti all’11 settembre del 2001 hanno subito un notevole innalzamento.

Quest’autorizzazione elettronica è stata inoltre pensata per facilitare le operazioni di viaggio di tutti gli uomini d’affari e i turisti che appartengono ai paesi con cui gli USA hanno stipulato accordi per favorire la libera circolazione senza visto.

Quali sono i requisiti necessari per presentare la richiesta?

Per avere questo speciale permesso occorre disporre dei seguenti requisiti:

Avere un passaporto di tipo elettronico valido per l’espatrio;

Possedere già i biglietti aerei di andata e ritorno;

Appartenere ai 22 paesi con cui gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo di circolazione senza l’obbligo di visto (Visa Waiver Program);

Avere acquistato questi ultimi da una compagnia aerea che sia stata riconosciuta dal Governo statunitense come partner affidabile.

In cosa consiste la procedura d’approvazione?

Una volta in regola coi requisiti, potrete richiedere l’ESTA direttamente online, rispondendo alle domande riportate nell’apposito form circa i vostri dati personali, le motivazioni di viaggio e il vostro stato di salute fisica.

Una volta terminata la procedura sarà lo stesso portale ad informarvi se siete idonei o meno a ricevere l’ESTA, anche se l’approvazione dovrà comunque essere ufficializzata da parte delle autorità competenti.

Per facilitare il processo, vi consigliamo di compilare il modulo almeno 72 ore prima della vostra partenza, in modo da poter essere in regola con il pagamento e da ricevere per tempo via mail la conferma dell’autorizzazione.

Quanto costa l’ESTA e qual è la sua durata massima?

La durata del permesso è valida per due anni dalla data di richiesta e vi autorizza a permanere sul suolo statunitense per non più di 90 giorni.

Per quanto riguarda invece il costo dell’autorizzazione ESTA, questo è variabile a seconda della nazionalità del richiedente.

Le transazioni maggiormente accettate per il pagamento sono le arte di credito dei principali circuiti internazionali e la piattaforma PayPal.