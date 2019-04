Voci del verbo fare: una mostra riscopre l’arte di bottega

La riscoperta dell’arte “di bottega”. Legno e vetro hanno una vita infinita, una longevità straordinaria. Ma soprattutto un fascino inimitabile, quando l’artista li fa vivere e li esalta con le sue mani.

Mercoledì 10 aprile alle ore 18.30 sarà inaugurata a Milano, nello Spazio Espositivo PwC, Palazzo Renzo Piano, sede de Il Sole 24Ore, via Monte Rosa 91, “Voci del verbo fare” – mostra a cura di Fabrizia Buzio Negri con le opere in legno di Valentina Musiu e i lavori in vetro di Giorgio Gessi.

Sono piccoli pezzi colorati, scarti di legno dagli spessori differenti: nelle abili mani di Valentina Musiu si incastrano in geometrie dalle forme spigolose, trasformandosi in immagini. Nascono oggetti con prospettive nuove, dai risultati surreali, ben riconoscibili nell’effetto finale: Frida Kalo, la Marilyn, David Bowie, Maria Lai, “Eva”, il “Bacio” di Klimt sembrano uscire dal legno con la loro riconoscibilità affettuosamente ironica, nati tutti in “Valegnameria”. Dall’amata Sardegna, a Olia Speciosa (Castiadas), in un antico locale che fu del nonno, pochi strumenti (scalpellino e traforo) per tanta maestria e pazienza. La fantasia non manca. Le sue creature vanno ora dappertutto. Negli Stati Uniti, ad esempio, sono finite con successo le lingue di legno dei Rolling Stones!

In una vita dedicata all’arte, Giorgio Gessi si è cimentato con materiali sempre più complessi, fino ad arrivare alla lavorazione su vetro con una tecnica estremamente complicata di sua invenzione. Su un “medium” fragile e poco modificabile come il vetro, l’artista riesce a rendere l’idea della tridimensionalità sovrapponendo alternativamente una lastra di vetro inciso con trapano a punta diamantata su altra lastra di vetro trasparente. Il tutto, per ben tre stratificazioni e con aggiunta di colore. Si vengono a creare immagini dalla leggerezza e visionarietà incredibili. Le tematiche sono sorprendenti. Dall’incanto del Liberty inizi ‘900 all’ispirazione legata alla cultura del Giappone, via via fino ad una fascinosa sequenza di nudi femminili, i passaggi creativi sono intensi, nella sapienza tecnica che prevede lunghi e meticolosi tempi lavorativi, per creare effetti speciali.

Voci del verbo “fare”

A cura di Fabrizia Buzio Negri

Valentina Musiu “Arte su legno”

Giorgio Gessi “La magia del vetro”

Spazio Espositivo PwC

Palazzo Renzo Piano – il Sole 24Ore

Milano – Via Monte Rosa 91

dal 10 aprile al 3 maggio 2019

Inaugurazione: mercoledì’ 10 Aprile – ore 18.30 / Cocktail

Orari: OPEN – h. 24

Info: meet.pwc@it.pwc.com