Alessandro Carabelli Ensemble all’auditorium di Barasso

Questa sera, venerdì 31 maggio alle 21 e 15, concerto di fine stagione all’Auditorium di Barasso di Alessandro Carabelli Ensemble. Nell’occasione verrà presentato “Indaco” (Nagel Eyer Records) l’ultimo lavoro di Carabelli.

Il quintetto è formato da musicisti dalla spiccata personalità, ciascuno dei quali in possesso di uno stile inconfondibile: dalla potente e straordinaria vena compositiva del leader, Alessandro Carabelli, pianista di assoluto valore a Tino Tracanna sassofonista dalle doti fuori dal comune per anni partner del quintetto storico di Paolo Fresu, da Luciano Zadro, chitarrista dal grande dinamismo tecnico, oggi tra i più originali e moderni del panorama jazzistico italiano, a Marco Conti raffinato contrabbassista dotato di una forte vena lirica e di un grande temperamento armonico e Maxx Furian batterista dalle incredibili doti ritmiche e tra i più acclamati e richiesti session man in Europa.

Prenotazione obbligatoria telefonando al 3480174188 oppure scrivendo a renato.bertossi@gmail.com