“Se questo è amore?” al Lux di Sacconago per combattere la violenza

Si è tenuto nella serata di mercoledì 15 maggio, al Teatro Lux di Sacconago, l’incontro “Se questo è amore?” per affrontare la sempre più complessa e difficile tematica della violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne.

Il progetto è stata organizzato dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Sacconago e dal Servizio antiviolenza E.VA onlus, in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Busto Arsizio e di Sacconago, l’Arma dei Carabinieri e il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

La serata è stata aperta dell’insegnante Giuliana Genoni, che sottolinea l’importanza di educare alla NON violenza fin da piccoli: “Gli uomini, i padri di famiglia, devono insegnare ai bambini a rispettare le donne, ad accettare un “no” facendogli capire che quel “no” non deve comportare nulla”.

Sono seguiti i ringraziamenti da parte dell’assessore all’inclusione sociale, Miriam Arabini a tutti i presenti e a don Claudio della Parrocchia di Sacconago, al procuratore della Repubblica Gianluigi Fontana, alla dottoressa Flavia Salvatore, pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, al Maggiore Marco D’Aleo in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Busto Arsizio, Tenente Alessandra Giardino e alla coordinatrice di Eva Onlus, Dottoressa Cinzia Di Pilla.

Significativa è stata la poesia letta dall’assessore Arabini, che riporta al capolavoro di Primo Levi “Se questo è un uomo”, di cui un frammento recita:

“Ditemi voi se questo è amore,

che ti fracassa le ossa,

che ti frantuma i sogni,

che ti rompe i denti,

che calpesta ciò che sei,

che non protegge,

non difende

l’immagine che hai,

non rispetta ciò che fai”

La proiezione di un video, sulle note di canzoni significative come “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini e “Il peso del coraggio” di Fiorella Mannoia, ha ricordato la violenza nei confronti delle donne, che mina alla base la convivenza civile di una comunità che si fonda su norme volte a garantire, in primo luogo, i diritti umani.

Sono intervenute a fornire un quadro completo e da diversi punti di vista sulla specifica tematica: il magistrato Flavia Salvatore, la dottoressa Cinzia Di Pilla e il tenente Alessandra Giardino in seguito alla visione del cortometraggio, scritto da Paolo Genovese, “Piccole cose di valore non quantificabile” che ha chiuso la serata strappando un sorriso.

“L’azione di Governance dell’Amministrazione comunale per una diffusa condivisione dei presupposti culturali necessari per combattere la violenza di genere si è concretizzata nella costituzione del Tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza contro le donne ed è sicuramente una scelta importante per questi progetti” commenta l’assessore all’inclusione sociale, Miriam Arabini.