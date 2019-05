“Il nuovo asilo è un sogno che si è finalmente avverato”

La nuova materna di via Arena ha aperto le porte da alcuni giorni ai suoi piccoli alunni anche se l’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 4 maggio. Tra le realtà che attendevano e auspicavano da anni una sede più idonea per i bambini angeresi ce n’è una in particolare che da tempo è attiva per sostenere la scuola per l’infanzia angerese. È l’Associazione Amici dell’asilo Vedani, «nata 12 anni fa, dalla volontà di aiutare e sostenere la scuola per l’infanzia Vedani Città di Angera, che in questi anni ha passato periodi difficili, nell’ottica di permettere a tutti i nostri bambini di poter crescere per mezzo di esperienze significative, in un ambiente accogliente, gioioso, funzionale».

Fino al 2013 la presidenza è stata tenuta dalla signora Enrica Vincenti, dal 2013 è passata a Federica Franzetti. In questi anni l’associazione ha promosso iniziative a fini promozionali e di raccolta fondi, quali, ad esempio, la partecipazione alla festa delle scuole, la vendita stagionale di frutta, l’organizzazione di feste e giornate particolari anche per favorire l’incontro e la socializzazione delle famiglie. «Grazie alle offerte raccolte in queste occasioni – spiega Franzetti – ma soprattutto grazie ai fondi che i cittadini angeresi hanno devoluto tramite il 5 per mille ai piccoli alunni dell’Asilo Vedani sono stati offerti corsi di psicomotricità, inglese, teatro, oltre all’acquisto di materiale didattico. E’ stata migliorata l’offerta formativa della Scuola e in alcuni casi siamo intervenuti a sostegno di spese ingenti, rappresentando di fatto “un polmone” finanziario nella gestione amministrativa dell’asilo, gestione che, ricordiamo, non è di nostra competenza. Per più di un decennio abbiamo atteso il trasferimento della Scuola Materna in una nuova sede idonea, più moderna e funzionale. Oggi che questo sogno, dopo mille peripezie, si è finalmente avverato, come promesso ai soci, ai donatori, ai cittadini angeresi, abbiamo contribuito all’abbellimento della nuova sede offrendo un contributo di più di 30.000 Euro ( destinato a crescere) per l’acquisto dei nuovi arredi delle aule, delle stoviglie, di una macchina lavapavimenti, di una lavastoviglie».

«Anche se non sempre è facile trovare persone disposte a mettersi in gioco o a dare una mano, perfino tra i genitori dei bambini della Vedani, le cifre raccolte e le firme delle persone che ogni anno scelgono di devolvere il loro 5 per mille a favore della nostra Associazione, dimostrano che i cittadini di Angera hanno veramente a cuore i bambini e il loro “asilo”. Nella speranza che il trasferimento nella nuova sede dia un nuovo impulso alla vita dell’Associazione Amici dell’asilo Vedani, che si prepara a vivere una nuova fase anche in vista dei nuovi adempimenti burocratici previsti per legge, invitiamo anche quest’anno a sostenerci col 5 per mille, (C.F. 92021300121) per noi e per l’Asilo di Angera è molto prezioso».