Nuovo asilo, taglio del nastro con una madrina d’eccezione

Sarà Elisabetta Dami, l’autrice delle avventure di Geronimo Stilton, la “madrina” che presenzierà al taglio del nastro del nuovo asilo di Angera. Per la scuola materna di via Arena l’inaugurazione ufficiale è ormai alle porte.

E’ stata firmata nella giornata di ieri la convenzione tra il comune e la fondazione Vedani, scuola paritaria che dal 1865 si occupa dell’educazione prescolare dei bambini angeresi. L’accordo è particolarmente importante perché prevede tra l’altro la concessione della edificio della nuova scuola materna, la cui costruzione è stata ultimata proprio in questi giorni.

Al presidente Giampiero Pastorelli sono state quindi consegnate le chiavi della nuova scuola. Durante le festività pasquali avverrà il trasferimento di mobili e attrezzature presso la nuova sede in via Arena mentre sabato 4 maggio alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione della nuova sede, con madrina di eccezione la scrittrice Elisabetta Dami, autrice, tra le varie opere, del famoso fumetto per bambini Geronimo Stilton.