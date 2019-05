Aspetta le studentesse vicino alla stazione e mostra il pene

Una giornata di controlli straordinari nei parchi pubblici e nelle due stazioni ferroviarie di Busto Arsizio ha permesso alla volante del Commissariato della Polizia di Stato di via Ugo Foscolo di denunciare un “esibizionista” e di individuare e arrestare un ricercato.

Il primo episodio ha visto la pattuglia intervenire nei pressi della stazione delle Nord dove alcuni studenti in transito avevano segnalato la presenza di un uomo che, da almeno un paio di giorni, al passaggio delle ragazze estraeva e mostrava il membro. Nel primo pomeriggio di ieri, dunque, gli agenti hanno rintracciato un individuo perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite e che, fermato e identificato come un quarantenne italiano residente in un comune del circondario, messo alle strette ha finito per ammettere il proprio comportamento deviante. L’uomo, accompagnato in Commissariato, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Poco più tardi, nel perlustrare il parco del Museo del Tessile, una volante ha notato, in un gruppetto di giovani intenti a confabulare, un diciottenne, vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine che più volte lo hanno denunciato per reati contro il patrimonio. I poliziotti, memori degli ultimi episodi del quale il giovane si era reso protagonista, hanno effettuato un controllo nella banca dati delle Forze dell’Ordine constatando che su di lui pendeva un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria Minorile per rapina. Il ragazzo è stato arrestato e condotto al “Beccaria” di Milano.