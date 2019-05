Bascialla: “Nella Giunta ci saranno delle conferme”

«Stiamo lavorando bene e ci siamo già incontrati per la formazione della nuova squadra di governo della città». Il nuovo sindaco Giuseppe Bascialla si è già insediato e ha effettuato il passaggio di consegne con il predecessore Claudio Ceriani. Ora si deve comporre la Giunta che dovrà essere composta dai rappresentanti delle forze di maggioranza che lo sostengono: Lega, Forza Italia, Nuovo Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia.

Bascialla ha già fatto i primi incontri per individuare quali saranno i nomi che comporranno la Giunta e per stabilire gli equilibri: «Abbiamo discusso e non ci sono state tensioni – spiega Bascialla -. Sono molto soddisfatto della disponibilità che stanno dimostrando tutte le forze politiche. Per ora non posso dire nulla su quali saranno i nomi che comporranno la squadra, ma sicuramente ci saranno delle conferme, magari con degli spostamenti, e delle novità. Ma ci stiamo lavorando».

Ora dal punto di vista legale, il primo cittadino ha dieci giorni per convocare il consiglio comunale, ma potrebbe avvenire anche prima della scadenza.