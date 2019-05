Le preferenze “top” e il nuovo consiglio comunale

La lettura della preferenze non ha lasciato indifferenti, dando parecchie sorprese per l’assegnazione dei seggi in consiglio comunale. La maggioranza di centrodestra che sostiene il nuovo sindaco Giuseppe Bascialla conquista 11 seggi: 7 alla Lega, 3 al Nuovo Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia, e 1 a Forza Italia. La minoranza, invece, si spartisce i 5 seggi rimasti: 2 al centrosinistra (1 al candidato sindaco Mauro Prestinoni e 1 al Partito Democratico), 2 alla lista Partecipare Sempre (tra cui il candidato sindaco Laura Cavalotti), e 1 alla lista Innovazione Civica con il candidato sindaco Alfio Plebani.

I numeri dei più votati

Davanti a tutti arriva il Mister preferenza di ogni anno: Franco Accordino del Movimento Prealpino, irraggiungibile per chiunque con 762 voti personali che battono ogni record cittadino, anche nelle passate elezioni. C’è anche Miss preferenza, ed è sempre della lista Movimento Prealpino, con Erika Martegani con 170 voti.

Lontani gli altri candidati consiglieri comunali, che ottengono comunque una prestazione che va sopra le 100 preferenze. Il vicesindaco uscente Claudio Ceriani è il miglior risultato della Lega con 193 voti, seguito da Stefano Candiani con 145 e da Chantal de Marchi del Movimento Prealpino con 140 voti. Poi torna la Lega con Erica Antognazza e le sue 127 preferenze.

Non ci sono altri candidati consiglieri che hanno superato questa soglia psicologica. Nella classifica delle preferenze arrivano quindi: Vito Pipolo (Forza Italia) e Salvatore Puleo (Movimento Prealpino) con 91 voti: Marco Viscardi (Partito Democratico) con 83; Ermanna Ferrario (Partecipare Sempre), Alessandro Morbi (Lega), Danilo D’Arcangelo (Movimento Prealpino) tutti con 81. E poi Stefania Lombardi (Innovazione Civica) i cui 80 voti non bastano per entrano in consiglio comunale.

Sorprendono, invece, i 66 voti dati all’ex sindaco e viceministro Dario Galli, che viene comunque eletto in consiglio comunale grazie all’ottima performance della Lega.

Il nuovo consiglio comunale (ipotesi)

Ed ecco quindi come sarà composto il nuovo consiglio comunale durante la prima seduta che sarà convocata nei prossimi giorni:

MAGGIORANZA

Lega: Erica Antognazza, Stefano Candiani, Claudio Ceriani, Dario Galli, Fabio Marchiori, Federico Martegani, Alessandro Morbi

Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia: Franco Accordino, Erika Martegani, Chantal De Marchi

Forza Italia: Vito Pipolo

MINORANZA

Indipendente: Mauro Prestinoni

Partito Democratico: Marco Viscardi

Partecipare Sempre: Laura Cavalotti, Ermanna Ferrario

Innovazione Civica: Alfio Plebani