Bascialla: “Dare continuità a quanto fatto negli ultimi due anni”

«Una maggiore attenzione all’ospedale, ma sopratutto vogliamo dare continuità a quanto fatto negli ultimi due anni di governo cittadino, con un’ottima amministrazione della città». Così il candidato sindaco Giuseppe Bascialla, sostenuto da Lega, Forza Italia e dalla lista Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia, spiega la linea del proprio programma elettorale.

Come luogo per realizzare l’intervista Bascialla ha scelto il centro medico di via Isonzo, dove esercita la professione di medico di base. «In questo posto incontro centinaia di persone, le ascolto, cerco di aiutarle, mi sono abituato a dialogare con loro. È stata una grossa esperienza lavorativa e di confronto con i colleghi, si impara sempre quando ci si confronta».

Sulla presenza di Fratelli d’Italia nella coalizione, novità rispetto alle elezioni di due anni fa, Bascialla risponde che «abbiamo rispettato una già fatta a livello nazionale. Ma in un comune come il nostro sono importanti le persone, che vanno ascoltate con umiltà».

Di seguito al registrazione integrale dell’intervista: