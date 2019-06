Bascialla giura da sindaco. Insediato il nuovo consiglio comunale

Insediato il consiglio comunale dell’amministrazione guidata da Giuseppe Bascialla, sindaco eletto nelle scorse elezioni amministrative del 26 maggio. La seduta è avvenuta nella serata del 10 giugno, di fronte a un folto pubblico che ha riempito la sala consigliare di piazza Mazzini. Il primo cittadino è sostenuto dalla maggioranza composta da Lega, Forza Italia, Nuovo Movimento Prealpino con fratelli d’Italia. All’opposizione ci sono i consiglieri comunali del Partito Democratico e delle liste civiche Partecipare Sempre e Innovazione Civica.

Prima del giuramento del sindaco, è stato eletto presidente del consiglio comunale l’ex vicesindaco Claudio Ceriani (Lega), alla seconda votazione con il 50% dei voti dei consiglieri. Vice Presidente è stato nominato Salvatore Puleo (Nuovo Movimento Prealpino). Bascialla ha poi giurato da sindaco, indossando la fascia tricolore, giurando fedeltà alla costituzione. Come primo atto ha quindi letto la composizione della nuova Giunta, già annunciata nei giorni scorsi.

Breve il discorso introduttivo del primo cittadino: «Un saluto ai consiglieri comunali e agli assessori. Comincio a dire grazie a tutte quelle persone che mi hanno aiutato nella candidatura ed eleggibilità come sindaco. Grazie a tutte le persone che mi hanno votato e ai due viceministri Galli e Candiani. Però mi sembra doveroso un saluto a tutti i cittadini tradatesi».

Si è quindi aperta la discussione con i rappresentanti dei vari gruppi. Il primo a intervenire è stato Alfio Plebani (Innovazione Civica): «Un augurio di buon lavoro a tutti i componenti della giunta e del consiglio comunale. In particolare al presidente ricordo che rappresenta tutto il consiglio comunale, maggioranza e minoranza. Al sindaco che ha tenuto per sé la delega al commercio chiedo interventi immediati per invertire il trend negativo nel settore. In merito alla delega all’assessorato ai lavori pubblici ci chiediamo se non ci sia un eventuale conflitto di interessi in un settore così delicato».

Laura Cavalotti (Partecipare Sempre): «Esprimiamo gli auguri al sindaco e alla sua attività. Avrei preferito ci fossero più donne nei ruoli di Governo. Lo avete fatto in Giunta solo perché eravate obbligati per legge. Saremo in consiglio comunale per un’azione puntuale e costante nel rispetto della fiducia accordataci»

Mauro Prestinoni (Partito Democratico): «Sono un po’ emozionato nel tornare consigliere comunale dopo 26 anni. Nelle elezioni o si vince o si perde. Noi abbiamo perso. Il nostro programma sarà comunque il nostro criterio ispiratore nella nostra azione in consiglio comunale. Rinnovo gli auguri al sindaco e alla giunta. Come opposizione avremo un’azione di controllo senza andare a cercare gli scandali, ma avviando un discorso propositivo. Ogni volta che le proposte dell’amministrazione incontreranno il nostro programma voteremo a favore, altrimenti sarà una ferma opposizione. L’importante è fare una politica buona per la città, perché la politica è un servizio».

Erika Antognazza (Lega): «Ringraziamo tutte le persone che ci hanno votato. Sono stati due anni di amministrazione attenta alla vita cittadina. Sono convinta che saremo portavoce di di tutti i cittadini. Abbiamo la fortuna di avere Galli e Candiani che mettono a disposizione la loro esperienza anche come viceministro e sottosegretario».

Chantal De Marchi (Nuovo Movimento Prealpino): «La nostra presenza qui con centinaia di voti in più rappresenta il buon lavoro fatto in questi anni. Auguro un buon lavoro e una collaborazione genuina».

Rosario Tramontana (Forza Italia): «Tanti auguri di buon inizio al sindaco e tutti gli assessori e consiglieri comunali. Grazie.

La Giunta

Franco Accordino, leader della lista civica Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia, è il nuovo vicesindaco con delega ai Servizi Sociali. La delega al bilancio e quella alle società partecipate è stata confermata a Marinella Colombo (Lega). Stessa situazione per la delega all’ambiente, rimasta a Vito Pipolo (Forza Italia), mentre Erika Martegani (Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia) viene confermata ad Arte, Cultura, Sport e Tempo libero. La principale novità riguarda Alessandro Morbi (Lega) a cui sono state assegnate le deleghe dei lavori pubblici e l’edilizia privata.

Il consiglio comunale

Lega: Dario Galli, Giovanni Russo, Erika Antognazza (Capogruppo), Fabio Marchiori, Stefano Candiani, Federico Carlo Martegani, Claudio Ceriani

Forza Italia: Vito Pipolo, Rosario Tramontana (Capogruppo)

Nuovo Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia: Salvatore Puleo, Danilo D’Arcangelo, Chantal De Marchi (Capogruppo)

Partito Democratico: Mauro Prestinoni (Capogruppo), Marco Viscardi

Partecipare Sempre: Laura Cavalotti (Capogruppo), Ermanna Ferrario

Innovazione Civica: Alfio Plebani (Capogruppo)