Pronta la giunta Bascialla. Accordino vicesindaco

Pronta la prima giunta guidata del neo sindaco Giuseppe Bascialla. Il primo cittadino, che ha vinto le elezioni del 26 maggio al primo turno con una maggioranza di centrodestra (Lega, Forza Italia, Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia), ha completato martedì mattina le designazioni delle deleghe per la squadra di governo.

Molte le conferme rispetto alla precedente Giunta guidata da Dario Galli e poi da Claudio Ceriani. Franco Accordino, leader della lista civica Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia, che ha ottenuto oltre 700 preferenze, è quindi il nuovo vicesindaco con delega ai Servizi Sociali. La delega al bilancio e quella alle società partecipate è stata confermata a Marinella Colombo (Lega). Stessa situazione per la delega all’ambiente, rimasta a Vito Pipolo (Forza Italia), mentre Erika Martegani (Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia) viene confermata ad Arte, Cultura, Sport e Tempo libero.

La principale novità riguarda Alessandro Morbi (Lega) a cui sono state assegnate le deleghe dei lavori pubblici e l’edilizia privata. Mentre il primo cittadino Giuseppe Bascialla, ha mantenuto per sé la sicurezza e protezione civile, oltre alla sanità e il commercio.

Il primo consiglio comunale, con la presentazione della Giunta, si svolgerà il 10 giugno alle 21, e in quella sede la maggioranza nominerà anche il presidente del consiglio comunale che quasi sicuramente sarà Claudio Ceriani.

«In pratica, come si è promesso in campagna elettorale, si è partiti velocemente senza diatribe nella maggioranza – spiega soddisfatto Bascialla -. Come avevamo detto c’è stato l’inserimento di un giovane, con l’ingresso di Morbi, mentre il resto della squadra è stato confermato. È una decisione ponderata e condivisa con tutta la maggioranza. Quello che abbiamo promesso lo abbiamo fatto; adesso si riprende rapidamente a lavorare».