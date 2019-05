Botte ad un’anziana per rapinarla: arrestato un 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato ieri ad Orselina, nel Locarnese, con l’accusa di aver aggredito un’aziana donna per derubarla.

Il brutto episodio è avvenuto in strada: l’uomo si è scagliato contro una donna di 77 anni, provocandole ferite che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale, per poi allontanarsi. Provvidenziale è stato l’intervento di un passante che ha prontamente avvertito i soccorsi e ha prestato le prime cure alla vittima che giaceva a terra.

L’autore dell’aggressione è stato rapidamente identificato e fermato. Sul posto oltre agli agenti della Polizia cantonale sono intervenuti, in supporto, anche agenti della Polizia della città di Locarno, della Polizia comunale di Minusio e della Polizia intercomunale del Piano.

Le ipotesi di reato nei confronti del 46enne sono di rapina, tentate lesioni gravi e lesioni semplici. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni sull’indagine.