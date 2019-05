Capriolo incastrato in un cancello, lo salvano i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Cittiglio per aiutare un capriolo rimasto incastrato in un cancello. È successo nella serata di ieri, giovedì 2 maggio, quando le squadre del distaccamenti di Laveno Mombello e Ispra sono intervenute per soccorre l’animale.

Il giovane capriolo è rimasto incastrato in un cancello con parte del corpo, i pompieri sono intervenuti con l’aiuto di un veterinario: hanno tranquillizzato l’animale, divaricato le sbarre di ferro del cancello e liberato l’animale. Il capriolo non ha riportato ferite e si è subito allontanato nel bosco.