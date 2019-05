Cattaneo: “Nelle indagini fatti gravissimi ma non fare di tutta l’erba un fascio”

«L’indagine che ha coinvolto alcuni esponenti di Forza Italia a Varese e non solo ha portato alla luce ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione molto gravi e un uso della politica improprio». Inizia così un video che l’assessore Raffaele Cattaneo ha diffuso sui social per commentare l’inchiesta “Mensa dei Poveri”.

«È un fatto grave e preoccupante e che mi preoccupano ancora di più perché riguardano il mio territorio e persone che io conosco e con le quali ho avuto rapporti che ho sempre ritenuti motivati da ragioni politiche -dice Cattaneo-. Scopro oggi che dietro c’erano anche motivi di altra natura e questo è profondamente sbagliato e va detto con forza stando attenti, però, a non fare di tutta l’erba un fascio».

In ogni caso «adesso ci sarà spazio per la difesa degli accusati e serve prudenza e garantismo che sono sempre la mia posizione però resta il giudizio politico: questi fatti non fanno parte del modo di fare politica nel quale mi riconosco e il mio giudizio è molto severo». Per Cattaneo c’è anche un coinvolgimento personale: «Ho appreso anche che sono anche citato negli atti perché qualcuno ha detto che non dovevo fare l’assessero ai trasporti, evidentemente non ero funzionale a quegli interessi, ma non credo proprio che il presidente Fontana, che giudico persona di assoluta e specchiata onestà, abbia agito in forza di queste proposte indebite».

«D’altro canto devo anche dire che non mi piace vedere i tanti che si affannano a strumentalizzare la vicenda -continua-. Lo dico ad esempio al M5s che è garantista verso i suoi e invece sempre pronto a buttare una croce addosso agli altri. Questo atteggiamento è sbagliato. Dobbiamo evitare che un’indagine venga usata per ragioni politiche. Agli amici di Forza Italia dico: mai come in questo momento sono vicino a voi e mai come in questo momento chi rappresenta un’idea moderata del centrodestra deve stare in campo. Agli amici della Lega, invece, dico: attenzione perché se qualcuno pensa che liberandosi di FI attraverso le indagini si mette al riparo fa un grosso errore. Dobbiamo dimostrare che la politica è diversa da quello che vediamo continuando con il buon governo del centrodestra».