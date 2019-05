Che cocktail sei? I bar si sfidano al limite 0,5

Sfida tra cocktail. Anche quest’anno torna il concorso “Al limite 0,5”, per il miglior aperitivo leggermente alcolico o analcolico organizzato in occasione dell’Alcol Prevention Yeah, la manifestazione di sensibilizzazione al consumo consapevole di sostanze alcoliche che si terrà venerdì 31 maggio nelle piazze del centro cittadino.

Il concorso coinvolge i bar del centro, questi sono chiamati ad inventare un aperitivo entro i limiti consentiti dalla legge di 0,5 tasso alcolico e a presentarli accompagnati con una piccolo aperitivo gastronomico. I migliori verranno premiati e anche voi siete chiamati ad esprimere il vostro parere. Il cocktail che riceverà più voti riceverà il premio della “giuria di VareseNews”.

I primi 6 classificati alle 21 di giovedì sera, si qualificheranno per la finale della giuria giovani con gli studenti dell’agenzia formativa della provincia di Varese che si terrà venerdì 31 maggio.

Accanto a questa, le bevande “Al limite 0,5” verranno valutate da una giuria tecnica formata dagli esperti rappresentanti di Onav, ASCOM, Confesercenti, Slow Food, Aibes, Fipe e i professori dell’agenzia formativa della provincia di Varese.

I COCKTAIL IN CONCORSO

Nome Bar: Scuderie Cavallotti

Nome cocktail: Super Sesso

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Gin 7/10

Analcolico: Succo Ananas 5/10

Altro (frutta, …):Maracuja Fresco

Accompagnamento gastronomico: Tagliere Formaggi

Nome Bar: Loca Ubriaca

Nome cocktail: Green Emerald

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Bacardi rum chiaro (3/4 oz) 1/10

Analcolico: ½ Cetriolo frullato, zucchero di canna, ½ lime spremuto, soda menta, fiore di sanbuco 9/10

Altro (frutta, …): fetta cetriolo, fetta lime e manta

Accompagnamento gastronomico: Bruschettine con pomodorini, cetriolo e basilico

Nome Bar: Pasticceria Pirola

Nome cocktail: Levatè

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Plymouth 1/10

Genziana: 2/10

Pompelmo 4/10

Lime 1/10

Top seltz ginger lemongrass2/10

Altro (frutta, …): Arancia essicata in angostura

Accompagnamento gastronomico: Tagliere, Salumi, Formaggi

Nome Bar: Cuba 1954

Nome cocktail: Memento Queen

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Memento distillato 4/10

Analcolico: Succo di mela verde 3/10

Succo di lime 2/10

Sciroppo di cetriolo 1/10

Accompagnamento gastronomico: centrifuga di grannysmith, sedano rapa con rosa di salmone selvatico con caprino delle valli.

Nome Bar: Caffè Cattaneo

Nome cocktail: Ne voglio un altro

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Rum bianco ( 37,5% vol) 1/10

Liquore vaniglia (18% vol) 1/10

Analcolico: Cordial lime, menta, tonica

Altro (frutta, …):Menta

Accompagnamento gastronomico: Piattino Gastronomico

Nome Bar: Globe Cafè

Nome cocktail: Geeno

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Gin 3/10

Sanbuco sciroppo 2/10

Altro (frutta, …):Menta in foglie

Accompagnamento gastronomico: Tartina con formaggio aromatizzato alle erbe e julienne di zucchine

Nome Bar: C Lounge

Nome cocktail: Pineapple- mule

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Vodka 3/10

Analcolico: Ginger Beer 4/10

Centrifugato di Ananas 3/10

Altro (frutta, …): Lime, ananas

Nome Bar: Caffè Carducci

Nome cocktail: Pink mule

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Gin Gordon’s pink 3/10

Analcolico: Ginger Beer 7/10

Altro (frutta, …): Lime, ribes fresco

Nome Bar: Twiggy

Nome cocktail: Passami la passoa

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti):Passoa (17%) 3/10

Tridle sec (30%) 1/10

Angostura 3 gocce (44%)

Analcolico: 1 cl zucchero liquido 1 cl succo lime

Altro (frutta, …): Lime/ cetriolo

Nome Bar: The Scotsman Pub

Nome cocktail: Black Day

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti):Jet black birra 5/10

Havana especial 2/10

Ginger Beer 3/10

Splash granatina

Analcolico: Dash, zenzero liquido

Altro (frutta, …): pepe, noce moscata

Accompagnamento gastronomico: spiedini in pinzimonio di salsa alla birra,tartalle con cipolle e pistacchi, biscotto salato cheddar alle erbe fini, miele e ribes

Nome Bar: Socrate Cafè

Nome cocktail: Nuovo Jeff

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Gin sardo 2/10

Socrate aperitivo 2/10

Analcolico: succo lime 1/10

Ginger 2/10

Succo arancia 3/10

Altro (frutta, …): due gocce di angostura, zest di arancia e frutti rossi

Accompagnamento gastronomico: prosciutto, melone e tartine miste

Nome Bar: Varesinho

Nome cocktail: Varesinho Tiky

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti):

Analcolico: succo arancia, cocco, panna, ananas, lime, peperoncino

Accompagnamento gastronomico: platano fritto, guacamole

Nome Bar: QUAI CòSS

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): Rum Bianco 1/2

Analcolico: Crema di Cocco 3/4

Altro (frutta, …): Ananas grigliato, spolverata di cardamomo

Nome Bar: Vineria del Croce 8

Ingredienti (in decimi):

Alcol (segnare gradazione ingredienti): 30 ml di vodka

Analcolico: 45 ml di lime, 25 ml sciroppo di cetriolo, 80 ml estratto di ananas, bitter agrumi

Altro (frutta, …): albumina

