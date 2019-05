Alcol Prevention Yeah, la movida divertente e al limite 0,5

Torna l’Alcol Prevention Yeah, l’annuale manifestazione di sensibilizzazione al consumo consapevole di sostanze alcoliche e lo fa con lo slogan “Happy ending”. L’evento è in programma per venerdì 31 maggio, dal pomeriggio fino a sera, con tanta informazione, divertimento e nel rispetto del vicinato. Info point, etilometri, questionari ma anche silent disco, concerti di musica hip hop e tanto altro per un’edizione che arrivata alla sua sedicesima edizione torna nelle piazze del centro cittadino.

«Quest’anno i focus principali saranno tre: l’attenzione alla salute, l’attenzione all’incidentalità stradale e il rispetto del vicinato – spiega Manuele Battaggi della Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione -. Tematiche che anche grazie al “Tavolo per la Movida Varesina” e al progetto “Notti sicure” non si concluderanno in una sola serata ma andranno avanti durante tutte l’estate. È il risultato di un lavoro attuato in questi mesi».

L’iniziativa di Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione è organizzata in partenariato con il Comune di Varese e avrà inizio alle 15 in piazza della Repubblica mente dalle 22 continuerà anche nelle piazze Carducci e Monte Grappa. «Lo slogan Happy Hending, vivi notti sicure – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi -, è stato scelto dal Tavolo per la Movida, istituito a Varese e fortemente voluto dall’Amministrazione per promuovere un patto di azioni coordinate nella aree della movida varesina che tenga conto di tutte le esigenze, del divertimento per i giovani ma anche della quiete per i residenti. In quest’ottica, un divertimento sano non può che essere il cardine della migliore convivenza urbana. L’Alcol prevention yeah è un appuntamento annuale di riflessione sui rischi connessi all’abuso delle sostanze alcoliche e di misura dei principali comportamenti a rischio diffusi tra i giovani, rappresenta la migliore occasione per creare consapevolezza e indirizzare ad un divertimento sicuro, rispettoso di se stessi e degli altri».

IL CONCORSO TRA BAR

L’evento prevede, come da tradizione, il concorso per il miglior cocktail leggermente alcolico. I bar del centro cittadino sottoporranno il proprio drink al giudizio di tre giurie: giuria tecnica con esperti di associazione di settore, giuria giovani con studenti del CFP e giuria popolare che potrà votare il sondaggio on line disponibile su Varesenews.

Tutti i bar del centro avranno a disposizione un kit di prevenzione con etilometri monouso, materiali informativi in formato sottobicchieri sugli effetti dell’alcol, sulla somministrazione di alcolici ai minori, sulla guida in stato di ebbrezza e sul rispetto della città e del vicinato. Inoltre alcuni locali del centro hanno aderito alla campagna “Notti sicure, fai guidare qualcun altro” offrendo consumazioni gastronomiche gratuite ai guidatori che risulteranno sobri all’alcol test prima di mettersi alla guida.

APPUNTAMENTO NELLE PIAZZE

La Polizia Stradale in piazza Monte Grappa e la Polizia Locale in piazza Carducci allestiranno degli info point con possibilità di utilizzare simulatori di guida in stato di ebbrezza, occhiali della sbronza ed etilometri. L’unità mobile Discobus con gruppi di peer educator sarà presente nelle piazze e nelle vie del centro con etilometro professionale, materiali informativi, percorso ebbrezza e gadget di Alcol Prevention Yeah.

Saranno presenti i gruppi TASSO di Croce rossa comitato Gallarate, Notti Sicure, progetto di prevenzione all’incidentalità stradale e la Scuola professionale Einaudi. I volontari del servizio civile dell’Informagiovani di Varese durante la serata produrranno due video di promozione dell’evento e di prevenzione all’abuso di alcol accompagnati da un video maker professionale.

GLI EVENTI

Sono previsti diversi eventi di intrattenimento rivolti in particolare ai giovani: esibizioni di parkour (associazione InMove) e skate (associazione Rolling Maple), contest di musica hiphop (Black Out Crew) e make up street (Agenzia formativa provincia di varese) in Piazza della Repubblica dalle ore 15.00 alle ore 20.00, Silent disco in collaborazione con i dj del DEEP CLUB in piazza Carducci dalle 22:00 alle 02:00, concerto live di irish folk rock con Meneguinnes e bar analcolico a cura del CFP in piazza Monte Grappa dalle 22:00 alle 24:00.

L’Alcol Prevention Yeah è inserall’interno dei progetti di inclusione sociale Discobus e di prevenzione all’incidentalità stradale Notti sicure, in collaborazione con la Polizia stradale e la Polizia locale di Varese. I partner sono Confcommercio, Confesercenti, Aibes, Onav, Slow Food, Fipe, Agenzia formativa CFP, Einaudi, Ufficio Scolastico Provinciale, Contralco. Media partner Varesenews e Viva Mag.