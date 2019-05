Collezione Panza kids: i bambini e l’arte di Sean Scully

Prosegue l’appuntamento con “Collezione Panza Kids”, la rassegna di attività, laboratori creativi ed esperienze interattive per famiglie organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano a Villa e Collezione Panza a Varese, in collaborazione con LaborArs, con l’obiettivo di introdurre i più piccoli all’arte contemporanea in modo accessibile e coinvolgente.

Proposte originali di gioco e apprendimento per passare un pomeriggio domenicale diverso dal solito, in una splendida dimora storica che ospita una collezione d’arte contemporanea celebre nel mondo, costituita dagli anni ’50 da Giuseppe Panza di Biumo, con oltre 150 opere di artisti americani, ispirate ai temi della luce e del colore, che convivono armoniosamente con gli spazi e gli arredi della villa, l’architettura e il paesaggio.

Il prossimo appuntamento è per domenica 19 maggio dalle ore 15 alle 17 con “Sean Scully: vedo e stravedo”. In occasione della mostra “Long Light” dedicata all’artista americano di origini irlandesi, maestro della luce e del colore, un laboratorio in cui indagare il processo creativo di Scully: le sue grandi bande orizzontali raccontano di paesaggi infiniti, della terra che si interseca con il mare e si diluisce nel cielo. L’artista osserva il mondo che lo circonda e prova a dipingere quel senso di connessione che ritrova in tutti gli elementi che compongono un paesaggio.

I bambini, attraverso la fotografia, osserveranno ciò che li circonda per trasformarlo in una colorata struttura astratta.

E tra due settimane, il 2 giugno, nuovo laboratorio su Sean Scully “Ne facciamo di tutti i colori”, per sperimentare tutti i materiali e la varietà cromatica delle sue opere.

Gli appuntamenti domenicali dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni proseguiranno fino a dicembre, con tante iniziative ogni volta diverse, ma tutte caratterizzate da una visita a specifiche stanze della Collezione permanente, al magnifico giardino all’italiana o alle mostre temporanee ospitate in Villa, seguita da un divertente laboratorio durante il quale i piccoli, insieme ai loro genitori, possono rielaborare quanto visto dando forma alla propria fantasia e alle proprie emozioni, attraverso la realizzazione di personalissime creazioni artistiche.

Ingresso bambini 4-12 anni (cui è rivolta questa attività) a 10 € (ridotto a 5 € per iscritti FAI).

Ingresso genitori accompagnatori: intero 5 €, iscritti FAI gratuito.

Per informazioni: 0332 283960 oppure faibiumo@fondoambiente.it o consultare il sito www.villapanza.it.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Provincia e Comune di Varese