Lunedì 20 maggio è in programma un corso gratuito per diventare istruttore pizzaiolo certificato , rivolto a pizzaioli con un’esperienza di almeno sei anni .

Il Corso Istruttore Certificato dell’Associazione Italiana Pizzaioli sono dedicati ai professionisti della pizza che intendono approfondire le tecniche di lavorazione di particolari tipi di farine per produzione, stesura, farcitura, cottura, gluten free, pizza in pala, pizza in teglia, lievito madre, pasta madre, gestione degli impasti.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato per ciascuna delle specializzazioni e un attestato di istruttore pizzaiolo certificato A.I.P. che permetterà di aprire una sede autorizzata all’insengnamento certificata A.I.P.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 328 7125407 o scrivere a info@associazioneitalianapizzaioli.it.